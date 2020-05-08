إرتفاع عدد الوفيات بسبب كورونا في المغرب إلى 185 والإصابات إلى 5661

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 113 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في المغرب إلى 5661 حالة". ولفتت في بيان، إلى أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 2302 حالة، بعد تماثل 123 حالات جديدة للشفاء، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 185 حالة"، مبيّنةً أنّ "عدد الحالات المستبعَدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 52 ألف و931 حالة". وأهابت بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة".

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