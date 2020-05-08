روحاني أوعز بتأهب جميع الجهات الإغاثية في البلاد

ذكرت رئاسة الجمهورية الإيرانية أنّ "الرئيس الإيراني حسن روحاني أجرى اتصالات هاتفيّة منفصلة مع كلّ من وزير الداخلية، محافظ طهران، ورئيس الهلال الأحمر الإيراني، بعد وقوع الزلزال مباشرةً، أَصدر فيها التعليمات اللّازمة لوضع جميع الجهات الإغاثيّة في حالة تأهّب وجاهزيّة قصوى على خلفيّة وقوع الزلزال في طهران".
وكان قد ضرب زلزال بقوّة 5.1 درجة على مقياس "ريختر" ضواحي مدينة دماوند التابعة لمحافظة طهران. ووقع الزلزال في عمق 7 كلم من سطح الأرض، وكان مركزه عند التقاء خطي العرض الشمالي 35.78 والطول الشرقي 52.05.
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