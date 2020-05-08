الصحة الإماراتية: تسجيل 9 وفيات و553 إصابة جديدة بكورونا و265 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في ​الإمارات​، أنّ "تماشيًا مع خطّة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد (​كوفيد 19​) والمخالطين لهم وعزلهم، أجرت أكثر من 41 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبّي".

وركّزت في بيان، على أنّ "تكثيف إجراءات التقصّي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهم في الكشف عن 553 حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد من جنسيّات مختلفة جميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحيّة اللّازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 16,793 حالة". ولفتت إلى "تسجيل تسع حالات وفاة لمصابين من جنسيّات مختلفة، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، خاصّة وأنّهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 174 حالة".

كما أفادت بـ"شفاء 265 حالة جديدة لمصابين بـ"كورونا" وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقّيها الرعاية الصحيّة اللّازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء3,837 حالة".