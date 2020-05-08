الصحة العالمية تستبعد إمكانية أن يكون منشأ كورونا خارج حدود الصين

أفاد المتحدث الرسمي باسم ​منظمة الصحة العالمية​، كريستيان ليندماير، بأن المنظمة "لا تملك معلومات دقيقة عن منشأ ​فيروس كورونا​ المتسجد "​كوفيد 19​"، مستبعدًا "إمكانية أن يكون هذا المنشأ خارج حدود ​الصين​، على الرغم من رصد إصابات لأشخاص في دول أخرى لم يسافروا إلى الصين".

وردًا على سؤال عن إمكانية أن يقع مصدر الوباء في دولة أخرى غير الصين، شدد ليندماير على أن "جميع الشهادات تشير حاليا إلى منطقة ووهان وسوقها وإمكانية أن يكون الفيروس تسلل إلى هناك عبر موظفين في السوق، وليس هناك أي شهادات أخرى حاليا".

كما لف إلى أن "الدراسات العلمية لا تشير حاليا إلى إمكانية أن ينحدر كورونا من أي مكان خارج الصين"، مؤكدا في الوقت نفسه "أن الفيروس ربما كان يتفشى في العالم قبل ذلك الحين دون رصد أحد لذلك، وخاصة في موسم الإنفلونزا".