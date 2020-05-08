الشيخ حمود: نتمنى للنائب فضل الله أن يوفق في حربه على الفساد والمفسدين

اعتبر الشيخ ماهر حمود في كلمة له خلال خطبة الجمعة أن "السجال السياسي الذي يدور على الشاشات بين السياسيين في لبنان، حول الوضع الاقتصادي والبنك الدولي ومحاسبة الفاسدين، وصفقة الفيول المغشوش، مشهد يذكر بتلك الصورة الكاريكاتورية التي يُصوّر فيها السياسيون يتبادلون الشتائم والاتهامات على أنواعها ومن اقذع الكلمات، والمواطن ينظر اليهم جميعا ويقول كلكم معكم حق، هكذا هو الامر، ونادرا ما ترى او تسمع كلمة صدق او موقفا يستند الى حرص حقيقي على المصلحة العامة".
ولفت حمود الى انه "ضمن هذا الركام المؤلم نتمنى للنائب حسن فضل الله وما يمثله ان يوفق في حربه على الفساد والمفسدين، وواضح انه مع فريقه قد امسكوا خيوطا رئيسية وملفات حقيقية يمكن ان تضعنا على باب الاصلاح الحقيقي فيما لو تضافرت الجهود واستطاع القضاة المعنيون ان يكسروا حاجز الخوف وان يمارسوا دورهم كقضاة حقيقيين غير خاضعين لأية جهة سياسية وغير آبهين بالتهديدات او الاغراءات التي تفسد القضاء".
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