نجم التقت بري: التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية هو هم مشترك

اكدت وزيرة العدل ​ماري كلود نجم​ بعد لقائها رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ أنه "بحثنا مع بري سبل التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا هم مشترك خاصة لجهة إقرار كافة القوانين الاصلاحية المتعلقة ب​مكافحة الفساد​ واستقلالية ​السلطة​ القضائية"، مشيرة الى انه "وضعت بري باجواء التدابير الادارية التي رفعناها في ​وزارة العدل​ واقرت في ​مجلس الوزراء​". كما عرض بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية خلال لقائه الوزير السابق ​غازي العريضي​ . على صعيد أخر أبرق بري لرئيس مجلس النواب الايرلندي شون وفيرغيل بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس النيابي .

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