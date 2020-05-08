شركة طيران الشرق الأوسط أعلنت جدول رحلات المرحلة الثالثة من عملية الإجلاء

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن جدول رحلاتها للمرحلة الثالثة من عملية الإجلاء الممتدة بين 14 و24 أيار 2020 ضمناً من البلدان التي تجري فحوصات الـ PCR
(أيام 14-16-18-20-22-24أيار) على أن نعلن لاحقاً جدول رحلات الدول التي لا تتوفر فيها فحوص الـ PCR.
وأشارت الشركة في بيانها الى ان الرحلات سوف تخضع لشروط عدة.
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