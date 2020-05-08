رويترز: سلطات تركيا تتهم 7 أشخاص في قضية هروب كارلوس غصن

نقلت وكالة "رويترز" عن المحامي ​محمد فاتح​ داناجي تأكيده إن الادعاء التركي أعد لائحة اتهام لسبعة أشخاص بينهم أربعة طيارين فيما يتعلق بهروب رئيس شركة نيسان السابق ​كارلوس غصن​ من ​اليابان​ إلى ​لبنان​ عبر ​اسطنبول​. ولفت المحامي المكلف بالدفاع عن أحد المشتبه بهم إن لائحة الاتهام التي قبلتها ​محكمة​ في اسطنبول في ساعة متأخرة يوم الخميس توجه رسميا للطيارين الأربعة ومسؤول في الشركة تهمة تهريب مهاجر، وهو اتهام تصل أقصى عقوبة عنه ​السجن​ ثماني سنوات، كاشفا أن "مضيفين متهمان بعدم الإبلاغ عن جريمة، وهو أمر يمكن أن تصل عقوبته للسجن لمدة عام".

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