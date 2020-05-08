الرئيس الألماني: المطلوب "مزيد من التعاون" في مواجهة كورونا

برلين: أكد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في خطاب الجمعة أن هزيمة النازية قبل 75 عاما، تشكل "يوم امتنان" لألمانيا، داعيا الأسرة الدولية إلى استخلاص العبر والتوجه إلى "مزيد من التعاون" في مواجهة وباء كوفيد-19.
وقال شتاينماير "اليوم نحن الألمان يسمح لنا بالقول: يوم التحرير هو يوم امتنان". وقال "علينا ألا نقبل بأن يتبدد نظام السلم" الذي أقيم منذ 1945 "أمام أعيننا"، مضيفا "نريد تعاونا أكبر وليس أقل (...) في العالم بما في ذلك لمكافحة الوباء".
إحصائيات انتشار فيروس كورونا في ألمانيا
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