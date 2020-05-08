روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا لليوم السادس

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موسكو: سجلت روسيا الجمعة أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي في وقت باتت تعد مركزا جديدا لتفشي الوباء.

وبحسب أرقام رسمية تم تسجيل 10 آلاف و669 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية، مقارنة بـ11 ألف و231 إصابة الخميس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و859.

سجلت أيضا 98 وفاة إضافية بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1723. وباتت روسيا الآن الرابعة من حيث حصيلة الإصابات المسجلة في أوروبا، وفق تعداد لوكالة فرانس برس، تتقدمها دول سبق أن ضربها الوباء بشدة وهي بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا.

الخميس أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين عن تمديد إجراءات الإغلاق في العاصمة، حيث تتركز معظم الحالات، حتى 31 مايو. كما أدخل قاعدة تفرض على الناس ارتداء الكمامات والقفازات في وسائل النقل العامة والمتاجر تحت طائلة دفع غرامة، اعتبارا من الثلاثاء.

ويسمح لأهالي موسكو بالخروج لفترات قصيرة للتبضع أو لاصطحاب الكلاب في نزهة أو للقيام بأعمال ضرورية مع حمل الأذون لذلك. وأعلنت روسيا عطلة عمل وفرضت إجراءات حجر تستمر حتى 11 مايو، لكن لم يتم تمديد ذلك حتى الآن.

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وفي ذكرى الانتصار السوفياتي في الحرب العالمية الثانية المصادف السبت والذي عادة ما تحييه روسيا بعروض عسكرية ضخمة، ستقتصر المناسبة على طلعات جوية وألعاب نارية.

للمرة الأولى سيلقي الرئيس فلاديمير بوتين خطابا قرب نصب "الشعلة الخالدة" قرب جدران الكرملين وليس خلال عرض عسكري في الساحة الحمراء.



إحصائيات انتشار فيروس كورونا في روسيا

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