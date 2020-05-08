شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: سنمنع بشكل قاطع تفشي كورونا مجددا والان نبدء بالتفاصيل

قال التلفزيون الرسمي الصيني اليوم الجمعة نقلا عن اجتماع رفيع المستوى برئاسة شي جين بينغ رئيس البلاد إن الصين ستمنع بشكل قاطع تفشي فيروس كورونا من جديد فيما تواجه البلاد ضغوطا متزايدة بسبب حالات الإصابة الوافدة. وأضاف أن الصين ستحسن قدراتها فيما يتعلق بالتعامل مع حالات الطوارئ الكبيرة المتصلة بالصحة العامة.

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