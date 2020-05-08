مقتل مسؤول أمني شرقي أفغانستان في أحدث هجمات طالبان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال حاكم إقليم خوست، اليوم الجمعة، إن مسلحي حركة طالبان الأفغانية قتلوا قائدا للشرطة واثنين آخرين في هجوم بقنبلة زُرعت على جانب الطريق في أحدث هجوم يعرقل عملية السلام التي تتوسط فيها الولايات المتحدة.

وأضاف حاكم الإقليم حليم فدائي في بيان: إن الهجوم وقع في وقت متأخر من أمس الخميس في إقليم خوست بجنوب شرق البلاد، مما أدى إلى مقتل قائد الشرطة سيد أحمد بابازاي ومساعده وضابط آخر إضافة إلى إصابة شخص آخر.

من جانبه، أكد المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر أن مسلحي الحركة أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

ونددت الولايات المتحدة بالهجوم عبر سفارتها في كابول. وتريد واشنطن، التي أطاحت بحركة طالبان من السلطة عام 2001، سحب قواتها من أفغانستان وتتوسط في محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية.