مقتل داعشيين بينهما قيادي شمال العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل إرهابيين اثنين أحدهما "مسؤول المفارز الأمنية لتنظيم داعش" بسلسلة جبال شيخ إبراهيم في عملية أمنية بالموصل شمال العراق، بحسب بيان وحدة الإعلام الأمني، الجمعة.

وقال البيان: "إنه في إطار الجهود المكثفة لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية، تمكنت قوة مشتركة من اللواء ٩٢ في الفرقة الخامسة عشرة وخلية استخبارات ومكافحة نينوى، من قتل إرهابيين اثنين، أحدهما يسمى مسؤول المفارز الأمنية في داعش والتي كانت تعمل في سلسلة جبال شيخ إبراهيم".

وأضاف البيان أن هذه العملية تأتي بعد نصب كمين محكم لهما والاشتباك معهما في سلسلة جبال عطشانة في الجانب الأيمن لمدينة الموصل، فيما أصيب أحد عناصر خلية الاستخبارات الأمنية العراقية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكر فيه مركز السياسة الدولية الأمريكي، في تقرير له، أن تحركات "داعش" خلال الأشهر الأخيرة في العراق أبرزت مرونة وديناميكية التنظيم الذي لا يزال قادرا على العمل بحرية في البلدات والقرى العراقية.

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وقال التقرير إنه "رغم هزيمة داعش إقيلميا فإنه لا يزال قائما ويشن حرب استنزاف في المدن والريف العراقي، وقادرا على شن هجمات إرهابية عابرة للقارات".

وتصاعدت وتيرة هجمات عناصر تنظيم داعش على مدار اليومين الماضيين على مواقع القوات الأمنية العراقية ومليشيا ما تسمى بـ"الحشد العشائري" من محافظة ديالى وحتى الموصل العراقيتين.

وشهدت القرى والبلدات التابعة لمحافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك مؤخرا أكثر من ٢٠ هجوما مسلحا شنه إرهابيو داعش، ما أسفر عن اندلاع معارك ضارية استمرت حتى، فجر الإثنين الماضي، استخدم فيها الجانبان أسلحة ثقيلة ومتوسطة وخفيفة.