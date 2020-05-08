شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الكويتية: 3 وفيات و 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 مايو 2020 الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت وازرة الصحة الكويتية تسجيل 641 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وأعلنت الوزارة، اليوم الجمعة، 08/أيار/2020، تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة. وأكدت شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 2466.

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