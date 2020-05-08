شكرا لقرائتكم كورونا يحصد 229 وفاة جديدة في إسبانيا ويتمدد في روسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سجلت إسبانيا، الجمعة، 229 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد. وبلغت الإصابات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 1410 ليصل الإجمالي إلى 222.857.

وإلى ذلك، قال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في روسيا، الجمعة، إن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا ارتفع بواقع 10,699 خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ليصل العدد الإجمالي على مستوى البلاد إلى 187,859 مصابا.

وهذا هو اليوم السادس على التوالي الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بأكثر من 10 آلاف، لكنه أقل من الرقم القياسي الذي سُجل أمس الخميس وبلغ 11,231 حالة جديدة.

كما سجلت روسيا 98 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19، الناجم عن فيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 1723.

من ألمانيا

من ألمانيا

يأتي ذلك فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بواقع 1209 إلى 167,300 إصابة. كما ارتفع عدد الوفيات بسبب الفيروس في ألمانيا بواقع 147 إلى 7266.

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إصابات باكستان تتجاوز 25 ألفاً

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باكستان 25 ألفا اليوم الجمعة قبل ساعات من الموعد المقرر لرفع إجراءات العزل العام، في الوقت الذي تسجل فيه الدولة بعضا من أعلى معدلات الإصابة اليومية الجديدة بالعدوى في العالم.

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وأعلن المسؤولون اليوم، تسجيل 1764 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 25837. وزادت الوفيات بواقع 30 إلى 594 حالة.

وأودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 263 ألف شخص منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ديسمبر الماضي، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة حتى الساعة 11:00 ت غ الخميس.

من تركيا

وسجّلت 263,792 وفاة على الأقل من أصل أكثر من 3,766,180 إصابة في 195 دولة ومنطقة، وهذا العدد لا يعكس إلا جزءاً من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات. وتعافى 1,179,700 شخص على الأقل.