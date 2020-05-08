روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة لليوم السادس على التوالي

سجلت ​روسيا​ الجمعة أكثر من عشرة آلاف حالة إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، لليوم السادس على التوالي في وقت باتت تعد مركزا جديدا لتفشي الوباء.

وبحسب أرقام رسمية تم تسجيل 10 آلاف و669 حالة إصابة جديدة بالفيروس في ​الساعات​ ال24 الماضية، مقارنة ب11 ألف و231 إصابة أمس، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة إلى 187 ألفا و859. وسجلت أيضا 98 وفاة إضافية بالفيروس، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 1723.

وباتت روسيا الآن الرابعة من حيث حصيلة ​الإصابات​ المسجلة في ​أوروبا​، وفق تعداد لـ"وكالة ​الصحافة​ الفرنسية"، تتقدمها دول سبق أن ضربها الوباء بشدة وهي ​بريطانيا​ و​إيطاليا​ و​إسبانيا​.

وأمس، أعلن رئيس بلدية ​موسكو​ ​سيرغي سوبيانين​ عن تمديد إجراءات الإغلاق في العاصمة، حيث تتركز معظم الحالات، حتى 31 أيار.

وأدخل قاعدة تفرض على الناس ارتداء الكمامات والقفازات في وسائل النقل العامة والمتاجر تحت طائلة دفع غرامة، اعتبارا من الثلثاء.

ويسمح لأهالي موسكو بالخروج لفترات قصيرة للتبضع أو لاصطحاب ​الكلاب​ في نزهة أو للقيام بأعمال ضرورية مع حمل الأذون لذلك.

