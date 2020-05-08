كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1556 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 104 آلاف و691 حالة لغاية الآن، بينهم 2711 في وضع صحّي حرج".
وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 83 ألفًا و837 شخصًا لغاية الآن، فيما توفي 55 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 6541 شخصًا". ولفت إلى أنّ "558 ألفًا و899 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" فی أنحاء البلاد كافّة حتّى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة الإيرانية: 55 وفاة و1556 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 104691 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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