الصحة الإيرانية: 55 وفاة و1556 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع إجمالي عدد الحالات إلى 104691

كشف المتحدّث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي ال​إيران​ي كيانوش جهانبور، أنّ "خلال الساعات الـ24 الماضية، تمّ تسجيل 1556 حالة جديدة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس في إيران إلى 104 آلاف و691 حالة لغاية الآن، بينهم 2711 في وضع صحّي حرج".

وأوضح في مؤتمر صحافي، أنّ "عدد المتعافين من الفيروس بلغ 83 ألفًا و837 شخصًا لغاية الآن، فيما توفي 55 شخصًا آخر خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك عدد المتوفين جراء الإصابة بالفيروس إلى 6541 شخصًا". ولفت إلى أنّ "558 ألفًا و899 شخصًا خضعوا لفحص الکشف عن الإصابة بـ"کوفید 19" فی أنحاء البلاد كافّة حتّى الآن".