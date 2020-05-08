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أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي "تسجيل 12 حالة جديدة مُصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ 21 شباط الماضي إلى 796 حالة".
وأوضحت أنّه "تمّ تسجيل 6 حلات إصابة بين المقيمين خلال الساعات الـ24 الماضية، و6 حالات بين الوافدين من كلّ من ليبيريا، سيراليون، فرنسا والسعودية"، لافتةً إلى أنّه "تمّ تسجيل 3 حالات شفاء جديدة، ما يرفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 223. كما سُجّلت حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 26".
وذكرت الوزارة "أنّها أجرت 1651 وفحص "كورونا" للمقيمين، و345 فحصًا للوافدين عند الوصول".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الصحة: تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع العدد الإجمالي للحالات إلى 796 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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