قوى الامن حذرت من كتاب من سينغافورة لخرق الجهاز وسرقة المعلومات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ ـ شعبة العلاقات العامة انه "بناء على الكتاب الصادر عن إنتربول دولة سينغافورة يتم إرسال بريد إلكتروني مزيف إلى المواطنين يزعم أنه من قبل ​الشرطة السنغافورية​ ويتخذ العنوان التالي: [email protected] domain -of -police force) ويدعوهم بضرورة فتح الوثيقة المرفقة ربطا ( document.pdf.exe.iso) بعد خداعهم وإيهامهم بتوقيع مزور من قبل مفوض لدى الشرطة السينغافورية،وعند الدخول إلى الرابط المذكور، يستخدم البرنامج الخبيث (Trojan) للحصول على إذن للدخول عن بعد إلى حاسوب الضحية (برنامج windows فقط)، ثم يقوم بجمع عدد من أسماء المستخدمين وكلمات السر وغيرها من المعلومات في الجهاز الذي تم اختراقه."

وحذرت المديرية العامة المواطنين الكرام الذين وصلتهم أو قد تصلهم مثل هذه الرسالة من أن يقعوا ضحية عمل احتيالي، وتحثهم إلى حذفها وتحديث سجلات SPF (sender policy framework) في حواسيبهم لعدم وصول هذا البرنامج إلى معلوماتهم الشخصية واستخدامها بأعمال غير شرعية.