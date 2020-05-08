دريان صلى في مسجد محمد الامين: لينعم لبنان بالأمن والأمان والاستقرار

أدى مفتي ​الجمهورية​ ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ صلاة الجمعة في ​مسجد محمد الأمين​ في وسط ​بيروت​، في حضور رئيس المحاكم الشرعية السنية الدكتور الشيخ محمد عساف والأمين العام ل​مجلس الوزراء​ القاضي ​محمود مكية​ ووفد من ضباط ​وزارة الداخلية​ برئاسة العميد محمد الشيخ موفدا من وزير الداخلية و​البلديات​ العميد ​محمد فهمي​ ورئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام في بيروت القاضي الشيخ ​خلدون عريمط​ والمدير العام ل​صندوق الزكاة​ في ​لبنان​ ​الشيخ زهير كبي​ ولفيف من العلماء.

والقى أمين الفتوى في الجمهورية ​الشيخ أمين الكردي​ خطبة الجمعة اكد فيها "فرح المسلمين بإعادة فتح المساجد"، سائلا الله تعالى أن يرفع البلاء والوباء، وقال: إن الذي يمر به ​العالم​ اليوم في ظل جائحة ​كورونا​ فرصة حقيقية للرجوع الى الإنسانية الحقيقية وقيم الأخلاق بين البشر".

ولدى خروج المفتي دريان من المسجد قال للاعلاميين:"يوم مبارك نعبر فيه عن سعادتنا في هذه الأيام العصيبة المحملة بجائحة كورونا التي نسال الله تعالى أن يرفع وباءها وبلاءها عن العالم في هذا الشهر الفضيل ​شهر رمضان​ حيث أعيد فيه فتح المساجد لأداء صلاة الجمعة، سائلين الله أن ينعم على الجميع ب​الصحة​ والعافية وعلى وطننا لبنان ب​الأمن​ والأمان والاستقرار.

أضاف: الشرط الأساسي لفتح المساجد هو الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية وكما رأيتم اليوم كان هناك التزام شديد بهذه الإجراءات، واذا استمر الأمر على هذا النحو إن شاء الله فنحن مستمرون بفتح المساجد تدريجيا لأداء صلوات الجماعة.