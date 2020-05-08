هنأ رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ رئيس الوزراء العراقي ​مصطفى الكاظمي​ بنيله ثقة ​المجلس النيابي​ وتأديته اليمين الدستورية. وأعلن الحريري في رسالة الى الكاظمي "ان تعيينكم هو خير دليل على الثقة الكبيرة التي تحظون بها من قبل ممثلي الشعب العراقي الشقيق، الذي يتطلع إلى جهودكم في ​تحقيق​ تطلعاته في الاستقرار والتقدم"، متمنيا له "الانتقال بجمهورية العراق نحو مزيد من التطور والأمان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحريري هنأ رئيس الوزراء العراقي بنيله الثقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.