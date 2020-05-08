كركي دعا الى عدم تداول وترويج رابط بيانات: للتحقق من مصدر الخبر واجراءات للمتابعة والملاحقة

اشار المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور ​محمد كركي​ في بيان، الى انه "سبق للبعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان تداول خلال شهر اذار 2020 خبرا منسوبا الى ​وزارة العمل​ مفاده "يحق للعاملين في الفترة بين 1990 و 2020 الحصول على 2999 ​دولار​ اميركي من ​الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي​" وقد نفينا جملة وتفصيلا هذا الخبر في حينه تحت طائلة الملاحقة القانونية.

اضاف قائلا "واذا بنا نفاجأ مجددا بمعاودة نشر هذا الخبر عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ خلال شهر أيار 2020. مفاده انه يحق للعاملين في الفترة بين 1990 و2020 الحصول على 2999 دولارا اميركيا من ​الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي​ ويدعو المواطنين للتحقق مما إذا كان اسمهم مدرج في قائمة الأشخاص الذين لديهم الحق في تلقي هذه الأموال عبر الرابط المرفق بالخبر. لذلك، يهم إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مجددا نفي هذا الخبر جملة وتفصيلا وتدعو المواطنين إلى عدم تداوله وترويجه. كما وتحذرهم من استعمال الرابط المرفق به لما قد ينطوي عليه ذلك من سرقة للبيانات او ما شابه، وتدعو ​الأجهزة الأمنية​ المختصة إلى التحقق من مصدر الخبر واتخاذ الإجراءات اللازمة بالمتابعة والملاحقة".