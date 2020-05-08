وزير الخارجية الايطالي اكد لحتي دعم إيطاليا المستمر للمؤسسات اللبنانية

أجرى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو أمس محادثة هاتفية مع وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي.
ولفت بيان السفارة الايطالية، الى انه "إلى جانب حالة الطوارئ الناتجة عن فيروس كورونا والقضايا الإقليمية وعلاقات التعاون الاقتصادي الثنائية، أكد الوزير دي مايو دعم إيطاليا المستمر للمؤسسات اللبنانية."
وفي هذا السياق، أعرب الوزير دي مايو عن تقديره لخطة الإنقاذ الاقتصادي التي تبنتها حكومة الرئيس دياب أخيرا، بما في ذلك طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنها تمثل خطوة مهمة نحو عملية إصلاح جادة وغير قابلة للتأجيل، وذلك استجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين اللبنانيين.
وأكد الوزير دي مايو بالإضافة إلى ذلك التزام إيطاليا باستقرار لبنان وأمنه من خلال المشاركة الفاعلة في اليونيفيل والدعم المقدّم للقوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن والأنشطة التدريبية ذات الصلة.
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