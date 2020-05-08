هيئة المبادرة عين داره: فتوش يتلطى خلف عنوان شركة إسمنت الأرز الحديثة العهد

أعلنت هيئة المبادرة المدنية عين داره، في بيان، ان ​بيار فتوش​ نشر في 3 أيار بيانا تحت عنوان "لن يصح إلا الصحيح في مسار صناعي تنموي يفيد البلد أوقفه البيك لمصالح شخصية" يتناول فيه بعبارات القدح والذم والتجريح وتشويه سمعة الهيئة والمهندس عبدالله حداد".

واعتبرت "ان المدعو فتوش كما العادة يتلطى خلف عنوان شركة ​إسمنت​ ​الأرز​ الحديثة العهد، للرد على هيئة المبادرة حين تتناول بالحقائق والارقام الجرائم البيئية والمشاعية والمالية المرتكبة في مقالع و​كسارات​ جبل عين داره في حرم ​محمية أرز الشوف​ منذ 25 عاما".

واكدت الهيئة "ان مصنع الموت لن يبصر النور لانه قائم على مواقع جرائم، قررت القاضية ​غادة عون​ (وليس "البيك" كما يدعي الفتوش)، ختمها بالشمع الاحمر في شهر تموز 2019 بعد ​اخبار​ قدمه أعضاء هيئة المبادرة، (ملف رقم 10114 و10420 حزيران 2019 نيابة عامة ​بعبدا​). نطمئن بيار فتوش ان من وجه له اصبع الاتهام، وادعى عليه بجرم التهرب الضريبي لدى القاضي ​نقولا منصور​، ليس "البيك" كما يدعي بيار فتوش بل هو القاضي ​علي ابراهيم​ بناء على إخبار من هيئة المبادرة منفردة، بعد أن أصدر القاضي ابراهيم قرارا بتكليف الفتوش 100 مليون ​دولار​ عن عام 2018 فحسب. (ملف رقم 389/2019 مادة 770 ​عقوبات​ ).

وذكرت ان بيار فتوش مستدعى في قضية جريمة محاولة اغتيال عضو ​بلدية عين داره​ ستيفن حداد المرتكبة في شهر نيسان 2017.

واعتبرت "ان الكلام النابي الموجه للمهندس حداد والهوس الدائم بالاستاذ ​وليد جنبلاط​ ان دل على شيء في هذه المرحلة فهو نابع من الذعر الذي يتملك بيار فتوش حاليا لأسباب عدة:

- ضغط ​المجتمع المدني​ ومجموعات ​الثورة​ ومحامييها لاستعادة الاموال المنهوبة ومكافحة التهرب الضريبي و​الاقتصاد​ الأسود وتبييض الاموال.

- تكليف ​مجلس الوزراء​ لوزيرة ​العدل​ ​ماري كلود نجم​ بالعمل، لما فيه مصلحة ​الدولة​، على انهاء ملف ابتزاز الفتوش للدولة بالتعويضات في ​نيويورك​، وفي عز ​العجز​ والتعثر السائدين.

- اقتراب عودة القضاء إلى العمل مع انتهاء المراحل الأولى للتعبئة العامة.

- بوادر تنظيم الاختلاف الحزبي في منطقة الجبل بعد زيارة الإستاذ وليد جنبلاط لفخامة ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ وقناعتنا في هيئة المبادرة ان عين داره وجبلها ولبنانيته وسيادة القوانين عليه يجب أن يشكلوا نقطة اتفاق".

وتابع البيان: "عن اتهام المهندس عبدالله حداد ب "استحضار اسماء لبنانية وغير لبنانية.... وشخصيات في الدولة وقضاة"ـ فنعم نحن فخورون ب​القضاة​ وبأسمائهم حين يدعون او يحققون او يحاكمون باستقلالية، كما نفتخر باصدقاء جبل عين داره من الاطياف السياسية كافة حين يناصرون قضايانا المحقة او حين يرفعون الغطاء السياسي عن المرتكبين، ولم نتردد في الإشادة بهم وبالاسماء حين توجب ذلك، ولم نتردد بتوجيه النقد لهم وبالاسماء أيضا حين لزم".

وختم البيان: نعم إن "غدا لناظره لقريب" ولقد مللنا من عنتريات بيار فتوش ونستغرب كيف لم يبادرأحد من القضاة الناظرين في جرائمه إلى توقيفه أو الحجز الإحتياطي على حساباته".