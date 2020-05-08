لفت النائب السابق إميل رحمة، إلى أنّ "بعد لقائي رئيس الجمهورية ميشال عون، لا بدّ أن أقول إنّ علينا ألّا ننسى حين كانت حدود صلاحيّات الرئاسة الأولى أوسع ممّا هي عليه اليوم، كان لبنان ينعم باستقرار وأمان وريادة".
ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "نكفّ اليوم عن مراقبة حدود الصلاحيّات، الّتي يحرص الرئيس عون على الإلتزام بها، ربّما نستعيد ما كان للبنان من ازدهار".
كانت هذه تفاصيل خبر رحمة: لنكفّ عن مراقبة حدود الصلاحيات التي يحرص الرئيس عون على الإلتزام بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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