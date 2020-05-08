رحمة: لنكفّ عن مراقبة حدود الصلاحيات التي يحرص الرئيس عون على الإلتزام بها

لفت النائب السابق ​إميل رحمة​، إلى أنّ "بعد لقائي رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، لا بدّ أن أقول إنّ علينا ألّا ننسى حين كانت حدود صلاحيّات الرئاسة الأولى أوسع ممّا هي عليه اليوم، كان ​لبنان​ ينعم باستقرار وأمان وريادة".

ودعا في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "نكفّ اليوم عن مراقبة حدود الصلاحيّات، الّتي يحرص الرئيس عون على الإلتزام بها، ربّما نستعيد ما كان للبنان من ازدهار".