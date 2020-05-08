ذكر مراسل "الخليج 365" في بعلبك، أنّ "حراك بعلبك نظّم مسيرة رفضًا للغلاء المعيشي والظروف الصعبة الّتي يعيش الناس في ظلّها، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار".
وبيّن أنّ "المسيرة انطلقت من ساحة المطران، وجابت شوارع المدينة وشارك فيها عدد من المواطنين، رافعين الأعلام اللبنانية وشعارات مندّدة بالغلاء الفاحش". وأكّد المشاركون أنّ "سكوتنا عن هذا الوضع لا يزيدنا إلّا فقرًا وتدهورًا، وإذا كنّا اليوم قادرين على تأمين ربطة الخبز فغدًا لن نستطيع إطعام أولادنا".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مسيرة لحراك بعلبك رفضا للغلاء المعيشي والظروف الصعبة وارتفاع سعر الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.