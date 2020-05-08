النشرة: مسيرة لحراك بعلبك رفضا للغلاء المعيشي والظروف الصعبة وارتفاع سعر الدولار

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​بعلبك​، أنّ "حراك بعلبك نظّم مسيرة رفضًا للغلاء المعيشي والظروف الصعبة الّتي يعيش الناس في ظلّها، بالإضافة إلى ارتفاع ​سعر الدولار​".

وبيّن أنّ "المسيرة انطلقت من ساحة المطران، وجابت شوارع المدينة وشارك فيها عدد من المواطنين، رافعين الأعلام اللبنانية وشعارات مندّدة بالغلاء الفاحش". وأكّد المشاركون أنّ "سكوتنا عن هذا الوضع لا يزيدنا إلّا فقرًا وتدهورًا، وإذا كنّا اليوم قادرين على تأمين ربطة ​الخبز​ فغدًا لن نستطيع إطعام أولادنا".