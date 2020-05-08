عدوان: الكلام عن نشوء جبهة معارِضة غير دقيق

اعتبر النائب جورج عدوان ان "القوات اللبنانية لا تشبه أحداً، ولا تريد أن تشبه أحداً"، مضيفا :"نحن كقوات لبنانية جمهوريون، والتغيير نريد أن نقوم به من خلال المؤسسات لا من خلال الغوغائية أو الفوضى، الناس اقتنعت أن القوات اللبنانية لا تشبه أحداً، ونعم قررنا أن نكون وحيدين".
وفي حديث تلفزيوني، رأى عدوان "مسار حزب القوات اللبنانية واضح جدا، وخطوة رئيس الحزب سمير جعجع بالأمس ترجمة لهذا المسار"، موضحا ان "اجتماع بعبدا هو اجتماع تشاوري، فيما السلطة التنفيذية هي الحكومة، ورئاسة الجمهورية جمعت الأطراف حول طاولة لإبداء رأيهم حول الخطة الاقتصادية".
ولفت عدوان الىا ان "الكلام عن نشوء جبهة معارِضة غير دقيق، وبالنسبة لنا كنا واضحين مع الجميع بأننا نريد أن نجلس مع كل فريق ونحدد أين نتفق وأين نختلف، واليوم الأولوية لمعالجة هموم الناس"، مشيرا الى ان " المعركة الكبرى اليوم حول الخطة الاقتصادية للحكومة هي في المجلس النيابي، ومن غير الممكن أن تمر كما هي".
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