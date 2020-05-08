جعجع: نحيل مسألة تهريب المازوت والطحين الى سوريا كإخبار إلى المراجع القضائية المعنية

اشار رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​ في بيان، الى انه "بثّت احدى المحطات ظهر البارحة الخميس ​7 أيار​ 2020 تقريراً واضحاً جداً يتناول مسألة تهريب ​المازوت​ و​الطحين​، المدعومين ولو بشكل غير مباشر من جيب المواطن اللبناني، إلى ​سوريا​. وللمعلومات فإن ​مصرف لبنان​ يتكفل بنسبة 85% من ​دولار​ المازوت والطحين".

واعتبر جعجع إن "هذا التقرير يظهر من جديد الأثر السلبي جداً للمعابر غير الشرعية على مالية ​الدولة​ ككل، ونحيله بمثابة إخبار إلى المراجع القضائية المعنية، وبالأخص ​النيابة العامة التمييزية​، كما إلى وزراء ​المال​، ​الطاقة​ و​الاقتصاد​ لإجراء اللازم وتوفير أقله مئات ملايين الدولارات خسارة على الخزينة والمواطن اللبناني سنويا".