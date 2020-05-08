جعجع: نحيل مسألة تهريب المازوت والطحين الى سوريا كإخبار إلى المراجع القضائية المعنية

اشار رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع في بيان، الى انه "بثّت احدى المحطات ظهر البارحة الخميس 7 أيار 2020 تقريراً واضحاً جداً يتناول مسألة تهريب المازوت والطحين، المدعومين ولو بشكل غير مباشر من جيب المواطن اللبناني، إلى سوريا. وللمعلومات فإن مصرف لبنان يتكفل بنسبة 85% من دولار المازوت والطحين".
واعتبر جعجع إن "هذا التقرير يظهر من جديد الأثر السلبي جداً للمعابر غير الشرعية على مالية الدولة ككل، ونحيله بمثابة إخبار إلى المراجع القضائية المعنية، وبالأخص النيابة العامة التمييزية، كما إلى وزراء المال، الطاقة والاقتصاد لإجراء اللازم وتوفير أقله مئات ملايين الدولارات خسارة على الخزينة والمواطن اللبناني سنويا".
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