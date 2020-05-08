غادر "أوتيل كنعان" في ​بعلبك​، 160 لبنانيا كانوا قد حجروا ليل أمس في غرف الفندق، بعد دخولهم الأراضي اللبنانية عبر الحدود البرية، قادمين من ​سوريا​، إثر صدور النتائج سلبية لفحوص الPCR المخبرية التي أجريت لهم.

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كانت هذه تفاصيل خبر 160 لبنانيا قدموا من سوريا غادروا أوتيل كنعان بعدما جاءت نتائج فحوصهم سلبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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