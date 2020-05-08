حواط وحب الله والنجار تفقدوا مصانع دير عمار والمنية دعما للقطاع

تفقد وزراء ​الاتصالات​ ​طلال حواط​ والصناعة ​عماد حب الله​ والاشغال العامة والنقل ميشال النجار مصانع ​دير عمار​ و​المنية​ في ​الشمال​، بدعوة من جمعية "علم بالقلم" وتجمع صناعيي وتجار المنيه. واكد وزير الاتصالات، خلال الجولة، ان "​الدولة​ استردت قطاع ​الخلوي​ وبات في عهدتها، وبدأت عملية المراسلات لتنسيق عمليات التسليم لشركتي اوراسكوم وزين بالتوازي مع اطلاق دفتر شروط لمناقصة عالمية شفافة خلال ثلاثة اشهر".

واعتبر وزير الصناعة ان "هذه الزياره الى مناطق دير عمار والمنية جاءت لتؤكد دعمنا الحكومي للمصانع المنتجة التي لها المردود الايجابي والحيوي للمنطقة، وبوجود هكذا مناطق صناعية يمكن ان يكون هناك مشاريع استثمارية ما بين الدولة و​القطاع الخاص​".

وأعلن ​وزير الاشغال​ العامة "ان تلبية حاجات المنطقة قيد دراسة ومتابعة من قبل الوزارة"، مؤكدا ان "هناك تقديمات دولية وداخلية لدعم الوزارة في القريب العاجل، الامر الذي سيريح الوزارة على ان تبدأ تلزيمات المشاريع للمتعهدين ضمن الاولويات وفي طليعتها الطرقات الدولية والرئيسية".

وكان الوزراء حواط وحب الله والنجار استهلوا جولتهم بزيارة ​غرفة التجارة والصناعة​ في ​طرابلس​، واستقبلهم رئيس الغرفة ​توفيق دبوسي​، رئيس تجمع صناعي المنية سمير علم ​الدين​ ورئيس جمعية "علم بالقلم" محمد عيد، الذين قدموا لهم دروعا تذكارية وتكريمية.

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