تحت سطوة الجائحة... بريطانيا تحتفل بالذكرى 75 للنصر

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نصر المجالي: تحت سطوة فيروس كورونا، وشوارع خالية، احتفلت المملكة المتحدة، قائدة النصر، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ75 لدحر النازية في الحرب العالمية الثانية، تم تحذير البريطانيين بعدم كسر حالة الإغلاق، بينما يستعد رئيس الوزراء لتخفيف كبير في الإجراءات.

وجرت الاحتفالات التي ابتدأت بدقيقتي صمت، في جميع أنحاء المملكة المتحدة بما يتماشى مع إرشادات "التباعد الاجتماعي"، وستخاطب الملكة اليزابيث الثانية الأمة من قلعة وندسور في نفس الوقت الذي أدلى فيه والدها جورج السادس بخطاب إذاعي في عام 1945 بمناسبة وقف الحرب في أوروبا مع استسلام ألمانيا النازية.

وحلقت طائرات من "السهام الحمراء" (Red Arrows) الشهيرة عالميًا فوق لندن، بينما حلقت أسراب من مقاتلات سلاح الجو الملكي البريطاني من طراز (تايفون) فوق أدنبره وكارديف وبلفاست في عروض رائعة.

صمت وطني

وقاد ولي العهد الأمير تشارلز أمير ويلز صمتًا وطنيًا لمدة دقيقتين في تمام الساعة 11 صباحًا، حيث وضع مع زوجته كاميلا باقتي ورود على نصب الجندي المجهول.

وهذا المساء، سيتم دعوة البريطانيين للانضمام مع أغنية فردية إلى فيلم فيرا لين الكلاسيكي في زمن الحرب، سنلتقي مرة أخرى.

وحث الجنرال السير نيك كارتر ، رئيس أركان الدفاع ، صباح الجمعة، أولئك الذين في العزل في بيوتهم على "تجنيب التفكير" مغادرتها وقت الاحتفال حيث قال إن الأحداث التذكارية المصغرة التي استلزمتها إجراءات الإغلاق الصارمة جعلت الأمر "صعبًا" "على المحاربين القدامى المشاركة.

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وقد كتب رئيس الوزراء بوريس جونسون أيضًا إلى المحاربين القدامى، مؤكداً لهم أن جهودهم "ستظل دائمًا في الذاكرة". وفي رسالة وجهها إلى الأمة، قال جونسون "سيكون امتناننا إلى الأبد" للجنود والبحارة والطيارين الذين قاتلوا النازيين بشجاعة وإبداع وتحمل عنيد.

وأضاف أن بريطانيا بحاجة إلى "نفس روح المسعى الوطني" الذي أظهره قدامى المحاربين في الحرب العالمية الثانية لإسقاط هتلر، لهزيمة الفيروس التاجي.

لا استعراضات

وقال رئيس الوزراء مخاطبا الشعب: "لا يمكننا أن نقيم استعراضات واحتفالات الشوارع التي استمتعنا بها في الماضي، وقد يتعذر على أحبائكم الزيارة شخصيًا، لكن من فضلكم اسمحوا لنا، أيها المواطنون الفخورون، بأن نكون أول من نقدم امتناننا وشكرنا الصادق وتعهدنا الرسمي: سوف يتم تذكركم دائمًا".

وصف جونسون في رسالته أولئك الذين شاركوا في النضال من أجل هزيمة النازية بأنهم "ببساطة أعظم جيل من البريطانيين الذين عاشوا على الإطلاق".

وأثنى على أولئك الذين خدموا في الخط الأمامي والذين شاركوا في جهود الجبهة الداخلية ، مضيفًا: "احتفالنا بذكرى النصر قد يعطي الانطباع بأن سقوط هتلر كان أمرًا لا مفر منه إلى حد ما. انتم أعلم بذلك".

وقال: "ستتذكر لحظات الأزمات، وحتى اليأس، حيث عانت بلادنا من نكسة وهزيمة وخسارة فادحة. ما أحدث الفرق هو شجاعتك وثباتك وشجاعتك الهادئة التي لا تقهر".