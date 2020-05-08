شكرا لقرائتكم خبر عن نظام أردوغان يقتل طفلا مصابا بالسرطان.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة زمان التركية، أن الطفل التركى أحمد آتاج البالغ من العمر 6 سنوات، توفى عقب صراع طويل مع مرض السرطان، بعدما منعت السلطات التركية سفره إلى ألمانيا لتلقى العلاج.
كان والد أحمد قد اعتُقل من قبل السلطات التركية عقب الانقلاب الفاشل الذي شهدَته تركيا في عام 2016 بتهمة انتمائه إلى حركة الخدمة دون أن تكون هناك أي جريمة مادية أخرى.
أما والدته فقد حاولت عدة مرات السفر مع ابنها إلى ألمانيا للعلاج، إلا أن السلطات التركية صادرت جواز سفرها، ثم ألغت محكمة حظر السفر المفروض عليها، لكن هذا القرار ألغته محكمة أخرى أيضًا لتعجز الوالدة من الذهاب بابنها إلى ألمانيا ويطور مرضه إلى مراحل خطيرة.
وكانت صحيفة زمان التركية قالت إن الشرطة التركية في مدينة أق سراي وسط تركيا، عثرت على جثمان شاب محترقا.
وتبين أن الشاب نائل يلماز حصل على الوقود الذي سكبه على نفسه من محطة وقود قدم لها هاتفه المحمول كرهن، لعدم امتلاكه المال لدفع ثمن البنزين.
وعُثر على جثمان يلماز محروقا داخل قطعة أرض خالية في ساعات الظهر، حيث توجهت فرق المكتب الجنائي إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغا بتغيبه.
وعثرت فرق الأمن بجوار الجثة على الزجاجة التي كانت تحتوي على الوقود، الذي أخذه من محطة تبعد عن موقع الحادث نحو 600 مترا وغادرها سيرا على الأقدام.
بفحص كاميرات المراقبة بمحطة الوقود تبين أن يلماز جاء إلى محطة الوقود بمفرده ليلا سيرا على الأقدام ومن ثم ترك هاتفه المحمول كرهن لعدم امتلاكه المال وحصل على وقود بقيمة 10 ليرات.وبفحصها لجميع الأدلة تبين أن الشاب انتحر بإشعال النيران في نفسه.
ونُقل جثمان يلماز إلى مشرحة مستشفى أكسراي للبحث العلمي ولا تزال التحقيقات مستمرة للوقوف على السبب وراء تخلص الشاب من حياته بهذه الطريقة.
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