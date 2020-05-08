تشغيل محطة مياه كفر الدوار لتحسين وتقوية الضغوط

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة- أحمد نصرة:
أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم الجمعة، بدء تشغيل محطة مياه كفر الدوار بطاقة 43 /86 ألف م3 /يوم، وشبكات مياه بطول 86 كم/ط لخدمة مركز وريف كفرالدوار.
وأشار المهندس سامى عبدالستار، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، أنه جرى توصيل المياه اليوم إلى قريتى كوم البركة وسيدي غازي وتوابعهما التى يتجاوز عددها 200 تابع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، لتحسين وتقوية الضغوط بجميع مناطق كفر الدوار.
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