أوروبا تحيي ذكرى انتهاء الحرب العالمية الثانية في ظل إجراءات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - (وكالات):

في ظل إجراءات عزل غير مسبوقة، تحيي أوروبا الجمعة ذكرى مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية. وفرض انتشار فيروس كورونا على الدول هذه السنة الحد من الاحتفالات والاكتفاء ببعض المراسم.

في فرنسا، سيترأس إيمانويل ماكرون مراسم مختصرة جدا في قصر الإليزيه بحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لكن بدون جمهور، بحسب "فرانس 24".

تحيي أوروبا التي ضرب انتشار فيروس كورونا المستجد اقتصادات دولها الجمعة ذكرى مرور 75 عاما على انتهاء الحرب العالمية الثانية في ظل إجراءات عزل غير مسبوقة ألزمتها الحد من الاحتفالات.

في الوقت نفسه، يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره بشدّة في الولايات المتحدة حيث ما زال عدد الوفيات اليومية بالوباء مرتفعا في وقت حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس من أن كوفيد-19 "يطلق العنان لطوفان من مشاعر الحقد وكراهية الأجانب".

وخلال الساعات 24 الأخيرة، سجلت أكثر من 2400 وفاة في الولايات المتحدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 75 ألفا و500 شخصا.

Advertisements

وفي أوروبا قتل الوباء أكثر من 150 ألف شخص، خصوصا في بريطانيا (30 ألفا و165) وإيطاليا (29 ألفا و958) وإسبانيا (26 ألفا وسبعون) وفرنسا (25 ألفا و987)، حسب حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية مساء الخميس استنادا إلى أرقام مصادر رسمية يرجح أنها أقل من العدد الفعلي.

في الوقت نفسه، تحيي دول عدة ذكرى الثامن من مايو بشكل غير مسبوق منذ استسلام ألمانيا النازية في 1945.

ففي الولايات المتحدة، تنظم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) "يوما لانتصار أوروبا" افتراضيا، مع برنامج مباشر يبث على موقعها وشبكات التواصل الاجتماعي.

وستتوجه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مساء الجمعة بخطاب إلى البريطانيين، للمرة الثانية منذ بداية وباء كوفيد-19، بينما يترأس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس مراسم مختصرة جدا في قصر الإليزيه بحضور كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين لكن بدون جمهور.

أما في موسكو فيتجلى بوضوح تأثير الوباء على الاحتفالات. فهذه السنة لن يجرى العرض العسكري الكبير في الساحة الحمراء. ولم تبق السلطات سوى على الشق الجوي من الاحتفالات وسيجرى السبت في "يوم النصر" الذي تحتفل به موسكو في التاسع من مايو.

وفي ألمانيا، التي لم تكن عادة تحيي ذكرى هزيمتها في الثامن من مايو 1945، اضطرت السلطات لإلغاء احتفال رسمي كبير كان مقررا هذا العام.