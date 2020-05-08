محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة لمتابعة العمل بمستشفيات العزل

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بالديوان العام، الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، وذلك للوقوف على أخر مستجدات العمل داخل مستشفيات المحافظة والمدينة الجامعية المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا "كوفيد - 19".

واطمأن محافظ أسيوط، خلال اللقاء على سير العمل بجميع المستشفيات والحالات المصابة والعلاج المقدم لهم، ونسب الشفاء في مستشفيات العزل والمدينة الجامعية، مقدمًا الشكر للجهد المبذول والدور البطولي الذي يقوم به الفريق الطبي بالمستشفيات.

وناقش المحافظ، مع وكيل وزارة الصحة بعض الإجراءات المتبعة وآخر المستجدات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتطبيق معايير الأمان والسلامة للعاملين داخل المستشفيات، مؤكدًا على ضرورة التنسيق لنشر فرق التعقيم والتطهير بكافة القرى والنجوع لتطهير جميع المستشفيات والوحدات الصحية بصفة دورية ومستمرة، مع توافر الأطقم اللازمة من عمال النظافة لتطبيق الإجراءات الصحية والوقائية.