بورصة موسكو تعلق التداولات بشكل مفاجئ

أعلنت بورصة موسكو، أنه تم تعليق التداول في سوق الأسهم، اليوم الجمعة، منذ الساعة 12:08 بتوقيت موسكو، من دون أن تحدد سبب ذلك، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأضافت البورصة، في بيان نشرته: "يجري تحديد الأسباب. وسيعلن وقت استئناف التداول لاحقًا".
وقدمت بورصة موسكو اعتذارًا عن الحادثة.
وقالت البورصة إن التداول في سوق الأسهم سيستأنف في وقت لاحق من اليوم، وذكرت أن نظام التداول متاح لسحب الطلبات المقدمة سابقا.
وبدأ المشاركون في السوق، يلاحظون مشاكل في نظام تداول العملات في حوالي الساعة 11:57 بتوقيت موسكو.
جدير بالذكر، أنه ظهرت أعطال فنية في التداولفي سوق الأسهم الروسية، قبل ثلاث سنوات، حيث توقف عمل البورصة عدة ساعات بسبب عطل فني في البرنامج المسؤول عن تشكيل جدول الطلبات.
وفي 31 يوليو 2018 حصل خلل في خوادم الوصول، وقتها قررت البورصة تعليق التداول، وتم تعليق التعاملات لنحو ساعة واحدة فقط.
وفي 13 سبتمبر 2019، علقت البورصة التداول لعدة ساعات بسبب عدم القدرة على الاتصال بعدد من المشاركين.
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