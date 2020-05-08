أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة قررت سحب أربع بطاريات من صواريخ "باتريوت" مع طواقمها المؤلفة من حوالي 300 عسكري أمريكي من المملكة السعودية.
ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن اثنتين من هذه البطاريات نشرتا في السعودية بعد الهجومعلى شركة "أرامكو" في سبتمبر العام الماضي، وهي "تغادر الآن".
وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن اعتبرت واشنطن أن التهديد الذي تشكله إيران على مصالحها في المنطقة تراجع.
وذكرت الوكالة أن البطاريتين الأخريين اللتين تحتفظ بهما واشنطن فيالمنطقة، على خلفية الهجوم على قاعدة التاجي في العراق شهر مارس الماضي، كان من المفترض أن تعودا إلى الولايات المتحدة للصيانة لكن القيادة العسكرية الأمريكية أبقتهما في المملكة بسبب التوترات في حينه.
وقال المصدر: "الجميع كانوا يعلمون أنه أمر مؤقت، ما لم تسؤ الأمور. الأمور لم تسؤ، وبالتالي كان لا بد من إعادة (هذه الأنظمة الصاروخية الدفاعية إلى الولايات المتحدة)".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر عسكري: واشنطن تسحب صواريخ باتريوت من السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.