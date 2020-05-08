مصدر عسكري: واشنطن تسحب صواريخ باتريوت من السعودية

أفادت وكالة "فرانس برس" اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة قررت سحب أربع بطاريات من صواريخ "باتريوت" مع طواقمها المؤلفة من حوالي 300 عسكري أمريكي من المملكة السعودية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أمريكي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن اثنتين من هذه البطاريات نشرتا في السعودية بعد الهجوم

على شركة "أرامكو" في سبتمبر العام الماضي، وهي "تغادر الآن".

وأوضح المصدر أن هذه الخطوة تأتي بعد أن اعتبرت واشنطن أن التهديد الذي تشكله إيران على مصالحها في المنطقة تراجع.

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وذكرت الوكالة أن البطاريتين الأخريين اللتين تحتفظ بهما واشنطن في

المنطقة، على خلفية الهجوم على قاعدة التاجي في العراق شهر مارس الماضي، كان من المفترض أن تعودا إلى الولايات المتحدة للصيانة لكن القيادة العسكرية الأمريكية أبقتهما في المملكة بسبب التوترات في حينه.

وقال المصدر: "الجميع كانوا يعلمون أنه أمر مؤقت، ما لم تسؤ الأمور. الأمور لم تسؤ، وبالتالي كان لا بد من إعادة (هذه الأنظمة الصاروخية الدفاعية إلى الولايات المتحدة)".