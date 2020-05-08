شفاء ٨٥ حالة كورنا فى الكويت.. وهذه أعداد المتعافين

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ د باسل الصباح اليوم الجمعة عن شفاء 85 حالة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 2466..حالة. وقال الشيخ د. باسل الصباح لـ "كونا" إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من فيروس كورونا وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت امس عن إصابة 278 جديدة ب كورونا ليرتفع اجمالي المصابين الى 6567 وتسجيل حالتي وفاة. وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند
وأوضح أن حالات الاصابة ال278 تضمنت (60 مواطنا كويتيا) و(80 مقيما من الجنسية الهندية) و(34 مقيما من الجنسية المصرية) و(41 مقيما من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.
وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة قال السند إن المجموع الكلي للحالات التي تتلقى الرعاية الطبية اللازمة في العناية المركزة بلغ 91 حالة52 منها مستقرة و39 حرجة في حين بلغ عدد حالات الإصابة ب(كوفيد 19) التي لا تزال تتلقى الرعاية الطبية 4142 حالة. وفيما يتعلق بنزلاء مراكز الحجر الصحي المؤسسي أفاد بأن مجموع من أنهى فترة الحجر المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 165 حالة وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن تستكمل مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر المنزلي الالزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر.
وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة من مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارةالصحة والجهات الرسمية في الدولة التي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.
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