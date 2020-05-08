أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 55 حالة وفاة جديدة، و1556 إصابة بفيروس كورونا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع1485 إصابة فياليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 104691.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 68 حالة وفاة فياليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6541.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 83837، فيما أشارت إلى أن 2711 مصابا في حالة صحية حرجة.
وأكدت الوزارة أنه تم إجراء 558899 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى الساعة.
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: انخفاض الوفيات وارتفاع الإصابات بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.