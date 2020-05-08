مدينة هندية تفرض تحميل تطبيق تتبع COVID-19 أو السجن 6 أشهر

غالبا ما تكون تطبيقات تتبع جهات الاتصال لـ COVID-19 طوعية في البلدان التي طرحتها حتى الآن، لكن مدينة في الهند جعلت الأمر إلزاميا ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وأمرت الشرطة في مدينة خارج نيودلهي، السكان بتنزيل تطبيق تتبع COVID-19 على هواتفهم الذكية أو المخاطرة بغرامة أو السجن لخرقهم أمر إغلاق المدينة.
ووفقا لتقرير موقع BuzzFeed News، يخضع سكان مدينةنويدا الهندية، ممن لم يقوموا بتثبيت التطبيق على هواتفهم، للسجن ستة أشهر وغرامة تبلغ نحو 13 دولارا أمريكيا.
وأخبرت الشرطة وسائل الإعلام المحلية أنها ستجري مسحاً عشوائياً للسكان للتأكد من تنزيلهم التطبيق، على الرغم من أن موقع BuzzFeed News لم يذكر ما الذي ستفعله الشرطة إذا لم
ويشار إلى أن ما يقارب 400 مليون مواطن هندي يملكون هاتفا ذكيا، وفقا لتحليل أجرته شركة Statista، ما يعد عددا صغيرا مقارنة بسكان البلاد البالغ عددهم نحو 1.4 مليار نسمة.
ووقع إنشاء تطبيق Aarogya Setu من قبل الحكومة الهندية، ودعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وقام بتنزيله أكثر من 90 مليون شخص في الهند في أقل من شهر، وفقا لـ BuzzFeed News.
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