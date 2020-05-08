بيلاروس تعلن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية

صادق البرلمان البيلاروسي، اليوم الجمعة، على تحديد التاسع من أغسطس المقبل موعدًا للانتخابات الرئاسية في البلاد، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
أعلن رئيس مجلس النواب البيلاروسي، فلاديمير أندريتشينكو، أن كثيرًا من "العمل الجاد والمسؤول" ينتظر المشرعين في سبيل تنظيم الانتخابات "كيتجرى بشكل شفاف وديمقراطي وبالتوافق التام مع الدستور".
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن أخيرًا أنه لا داعي لتأجيل الانتخابات إلى موعد آخر على خلفية جائحة فيروس كورونا، قائلًا إن الدستور يتطلب إجراءالانتخابات في موعد أقصاه 30 أغسطس.
وينوي لوكاشينكو الذي يقود البلاد منذ عام 1994 الترشح لولاية لرئاسية سادسة في الانتخابات القادمة، فيما تجري المعارضة حاليا انتخابات داخلية لاختيار مرشح مشترك عنها.
وكانت بيلاروس بين الدول القليلة التي امتنعت عن فرض إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس التاجي، وأعرب لوكاشينكو مرارا عن شكوكه بشأن خطورة كورونا.
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