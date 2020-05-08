بنجلاديش تضع مئات الروهينجا في الحجر الصحي

كشف مسؤولون اليوم الجمعة، أن بحرية بنغلاديش أنقذت نحو 280 من لاجئي الروهينجا في خليج البنغال، وقطرت قاربهم إلى جزيرة، حيث سيوضعون في الحجر الصحي كتدبير وقائي لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ورصدت بحرية بنغلاديش القارب الخشبي المتهالك في وقت مبكر، أمس الخميس، في المياه الإقليمية، ثم تم قطره إلى جزيرة بهاسان تشار قبالة الساحل الجنوبي للبلاد، حيث

بنت الحكومة مساكن وملاجئ للحماية من الأعاصير.

وقال مسؤول بالبحرية طلب عدم نشر اسمه "كانوا يتضورون جوعا وقدمنا لهم طعاما وماء".

وأضاف "قررنا وضعهم في الحجر الصحي لمدة 14 يومًا وستبت الحكومة في أمرهم لاحقا".

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وتراقب البحرية وخفر السواحل المياه الإقليمية لبنغلاديش تحسبا لوجود قوارب أخرى عجزت عن تحديد مسارها بسبب

تقلب البحار نتيجة تغيرات موسمية.

وفي فبراير الماضي، تراجعت بنغلاديش على ما يبدو عن خطط تسكين لاجئي الروهينجا الفارين من ميانمار المجاورة في بهاسان تشار بعد تعرضها لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة.

لكن الذعر المرتبط بتفشي فيروس كورونا بعد ذلك أقنع السلطات على استخدام المنشآت على الجزيرة على الأقل لوضع اللاجئين الروهينجا الذين يجري إنقاذ قواربهم في الحجر الصحي.

وتعاني أقلية الروهينجا المسلمة من اضطهاد سياسي في ميانمار وتمييز عنصري في هذا البلد الذي يدين معظم سكانه بالبوذية.