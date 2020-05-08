إثيوبيا تعلن البدء في بناء سد جديد

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ووافقت لجنة تطوير الري الإثيوبية على تقديم منحة نقدية، تقدر بأكثر من 4.7 مليار بر، لشركة أعمال البناء الإثيوبية وشركة سور للإنشاءات وشركة عفار لأعمال بناء المياه.

وأعلنت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، أنه تم توقيع اتفاقية تقوم بموجبها المؤسسة الإثيوبية لأعمال البناء بتنفيذ مشروع “سد كازا” وأعمال أخرى بـ2.5 مليار بر إثيوبي.

وأشارت الوكالة إلى أن لجنة تطوير الري الإثيوبية، وافقت على تقديم منحة نقدية، تقدر بأكثر من 4.7 مليار بر، لشركة أعمال البناء الإثيوبية وشركة سور للإنشاءات وشركة عفار لأعمال بناء المياه.

وأوضحت الوكالة أن شركة سور للإنشاءات ستقوم بتنفيذ مشروع تطوير الري في كازا بتكلفة 1.8 مليار بر.

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ووافقت شركة عفار لأعمال إنشاءات المياه على تنفيذ مشروع الري “تنداهو” وصيانة السدود للوقاية من الفيضانات بمبلغ 433.1 مليون بر.

ونوهت بأنه سيتم الانتهاء من سد كازا وتطوير الري في غضون أربع سنوات، بينما من المتوقع أن يستغرق مشروع تنداهو مدة تصل إلى عام واحد.

ويبلغ ارتفاع السد الجديد 57 مترا، وطوله 2.54 كيلومتر، ولديه قدرة على تطوير 10 آلاف هكتار من الأرض وإفادة أكثر من 20 ألف مزارع.

وتعمل إثيوبيا على بناء عدد كبير من السدود في البلاد، للمساعدة في توليد الكهرباء والزراعة، ولكنها في نفس الوقت تواجه أزمة كبيرة بسبب بنائها “سد النهضة” الذي تعترض عليه مصر لأسباب فنية وتقنية، بالإضافة إلى أن هذا السد سيمنع عن القاهرة نسبة كبيرة من حصتها في مياه نهر النيل.