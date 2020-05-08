إيران… 55 وفاة و1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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وقالت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الجمعة إنه تم تسجيل 1556 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة مع1485 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 104691.
وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ 68 حالة وفاة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 6541.
وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 83837، فيما أشارت إلى أن 2711 مصابا في حالة صحية حرجة.
وأكدت الوزارة أنه تم إجراء 558899 فحص تشخيص كورونا في إيران حتى الساعة.
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