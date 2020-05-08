كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك

Notice: Undefined index: tag in /home/sawtbeirutcp/public_html/wp-content/plugins/better-adsmanager/includes/libs/better-framework/content-injector/bf-content-inject.php on line 465 : Undefined index: tag inon line وأظهر مقطع فيديو، نشر اليوم الجمعة، اندلاع حريق في استديو القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أثناء تسجيل برنامج مسابقات. Advertisements وأدى الحريق الحريق إلى أضرار في ديكور الاستديو، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات. المصدر روسيا اليوم صوت بيروت إنترناشيونال

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حريق في استديوهات إحدى القنوات التلفزيونية في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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