بالفيديو: حريق في استديوهات إحدى القنوات التلفزيونية في إيران

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وأظهر مقطع فيديو، نشر اليوم الجمعة، اندلاع حريق في استديو القناة الثالثة في التلفزيون الإيراني أثناء تسجيل برنامج مسابقات.
وأدى الحريق الحريق إلى أضرار في ديكور الاستديو، فيما لم يتم تسجيل أي إصابات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.