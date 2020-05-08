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ودهس قطار مجموعة من العمال المهاجرين فقتل 14 منهم على الأقل، في حادث مأساوي شهدته ولاية مهاراشترا غربي الهند.
وأعلنت وزارة السكك الحديدية في الهند، الجمعة، أن العمال “كانوا نائمين على القضبان”، حيث كانوا في طريقهم على ما يبدو إلى قراهم.
ويعود عشرات الآلاف من المدن الكبرى في الهند إلى مواطنهم، بعدما فقدوا وظائفهم بسبب العزل العام المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ أواخر آذار الماضي.
وقالت الوزارة إن سائق قطار الشحن حاول إيقافه عندما شاهد العمال على القضبان لكنه فشل في ذلك، مشيرة إلى أنها أمرت بفتح تحقيق.
وفي ظل العزل العام، تم تعليق جميع وسائل النقل في الهند، لذلك كثيرا ما يضطر العمال المهاجرون العائدون إلى مواطنهم للسير مسافات طويلة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الهندية كانت قد مددت حالة العزل العام حتى 17 من أيار الحالي، في محاولة لكبح انتشار الفيروس.
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مأساوي يهز الهند… 14 قتيلاً ناموا على “السرير الحديدي القاتل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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