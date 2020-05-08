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وأضاف في مقابلة مع الصحفيين الروس اليوم الجمعة، أنه من المقرر تنفيذ 11 رحلة جوية على الأقل في أيار، لنقل وسائل الوقاية ومنتجات أخرى من الصين إلى روسيا.
وقال السفير، “في كل يوم تقريبا، نقوم نحن مع زملائنا في الممثلية التجارية الروسية، بمتابعة هذه المسائل، ومن بينها على سبيل المثال شراء كميات كبيرة إلى حد ما من أنواع مختلفة من الأجهزة الطبية. وكذلك الكمامات ووسائل الحماية الشخصية”.
وأضاف دينيسوف، “بدأنا مع شركائنا الصينيين بمناقشة اقتناء كميات كبيرة من الأجهزة الطبية في 23 آذار، ثم عقد أول مؤتمر عبر الفيديو بين المسؤولين في وزارة التجارة الصينية ووزارة الصناعة والتجارة الروسية، الذين بدورهم سمحوا للمؤسسات التجارية بالتعامل مباشرة وتنفيذ عمليات الشراء، ولذا سأذكر رقما واحدا فقط، في الفترة من 23 آذار وحتى 28 نيسان، أي عمليا خلال شهر واحد، اشترينا 199 مليون كمامة من الصين وحدها”.
وتابع السفير الروسي، “وهذه مجموعة واحدة فقط من سلسلة واسعة إلى حد ما من السلع المتعلقة بالأدوية والرعاية الصحية. وبالمناسبة، تستمر عمليات الشراء والشحن”.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الروسي المفوض فوق العادة في الصين: اشترينا 199 مليون كمامة من الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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