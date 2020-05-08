احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.إشتراك
وبحسب مسؤولين بالوزارة، غادر 16540 شخصا المستشفيات لتحسن صحتهم، ويبلغ عدد الحالات النشيطة في البلاد 37916.
ويصادف اليوم الجمعة اليوم 45 على التوالي من الإغلاق الوطني، الذي أعلنته الحكومة المركزية لاحتواء انتشار الوباء.
وتم تمديد فترة الإغلاق المعلن عنه في 25 آذار، الأسبوع الماضي للمرة الثانية لمدة أسبوعين آخرين، أي حتى 17 أيار.
كانت هذه تفاصيل خبر “الصحة الهندية”: وفاة 103 وإصابة 3390 شخص بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.