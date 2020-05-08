“الصحة الهندية”: وفاة 103 وإصابة 3390 شخص بفيروس كورونا المستجد

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 مايو 2020 01:17 مساءً - مشاركة

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وبحسب مسؤولين بالوزارة، غادر 16540 شخصا المستشفيات لتحسن صحتهم، ويبلغ عدد الحالات النشيطة في البلاد 37916.

ويصادف اليوم الجمعة اليوم 45 على التوالي من الإغلاق الوطني، الذي أعلنته الحكومة المركزية لاحتواء انتشار الوباء.

وتم تمديد فترة الإغلاق المعلن عنه في 25 آذار، الأسبوع الماضي للمرة الثانية لمدة أسبوعين آخرين، أي حتى 17 أيار.