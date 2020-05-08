“الاتحاد الأوروبي”: مستعدون لدعم حكومة الرئيس مصطفى الكاظمي

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وأعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استعداد التكتل الموحد لدعم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

ورحب بوريل باسم الاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عنه، بتصويت مجلس النواب العراقي بالثقة على حكومة الكاظمي، واصفا ذلك بـ”الخطوة الأساسية” نحو تحقيق الاستقرار في العراق على المدى الطويل.

واعتبر المسؤول الأوروبي أن عملاً مكثفاً وتحديات صعبة لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والصحية والأمنية الملحة للشعب العراقي ينتظر الحكومة الجديدة.

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أما بشأن الحقائب الوزارية المتبقية والتي لم يتم التوافق بشأنها، فبدا بوريل متفائلاً، حيث قال “نحن على ثقة بأن المناصب المتبقية سيتم شغلها في أقرب وقت ممكن”.

وحرص بوريل على التذكير بالشراكة القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي بالعراق، وقال “نحن ملتزمون بالعمل مع رئيس الوزراء الكاظمي من أجل عراق سلمي، مزدهر وديمقراطي يلبي التطلعات المشروعة لشعبه”.

وشهد العراق احتجاجات شعبية عنيفة على مدى الأشهر الماضية أدت إلى سقوط حكومة عادل عبد المهدي.