كتب هاني نصر العربي في الجمعة 8 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إقلاع أول رحلتين من الإمارات إلى الهند لإجلاء عالقين بسبب "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقلعت أول رحلتين من دولة الإمارات إلى جمهورية الهند، اليوم الجمعة، تحملان على متنهما 350 مواطنا هنديا، بعد السماح للرحلات الجوية بالعبور من خلال مطارات الدولة.

واتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات جميع الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية إجلاء رعايا جمهورية الهند الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم بعد تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى دولة الإمارات، وذلك بالتنسيق مع سفارة وقنصلية الهند لدى الدولة.

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وأكد خالد عبدالله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حرص الوزارة على سير العمل على أكمل وجه وتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لإجلاء رعايا جمهورية الهند، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية داخل الدولة.

ومن جانبه، أشاد بافان كابور، سفير جمهورية الهند المعين لدى الدولة، بجهود دولة الإمارات ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في تسهيل إجراءات مغادرة رعايا الهند إلى بلادهم على عدة مراحل من خلال مطارات الدولة.

وثمّن التنسيق المتميز بين البلدين الصديقين في هذا الصدد، وتسهيل وإنهاء إجراءات مغادرة أبناء الجالية الهندية في وقت قياسي، مشيدا بالإجراءات والتدابير الصحية التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية في الإمارات لضمان خلو جميع ركاب الطائرة من فيروس كورونا قبل صعودهم للطائرة عائدين إلى بلادهم.